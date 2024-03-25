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طقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وعودة الشبورة والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الإثنين، 25 مارس 2024 07:00 ص
طقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وعودة الشبورة والعظمى بالقاهرة 22 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.







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