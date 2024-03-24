اليوم السابع
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رياح خفيفة وشمس مشرقة وسيولة مرورية.. حالة الطقس بالبحيرة الآن.. فيديو

الأحد، 24 مارس 2024 03:30 م
رياح خفيفة وشمس مشرقة وسيولة مرورية.. حالة الطقس بالبحيرة الآن.. فيديو حالة الطقس بالبحيرة
البحيرة ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة اليوم الأحد، حالة من استقرار الأحوال الجوية بكافة المدن والمراكز المختلفة وسط أجواء شتوية دافئة، وانتظمت الحركة التجارية بشكل كبير بعد أيام من التقلبات المناخية، كما انتظمت الحركة المرورية بكافة الشوارع والطرق خاصة طريقى القاهرة الإسكندرية الزراعى والصحراوى.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من إستعدادها لمواجهة أى تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، ومن جانبها شددت الدكتوره نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة ، ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات النهرية وصفايات الأمطار.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على استنفار كافة الأجهزة التنفيذية  بالمحافظة، وذلك لمواجهة أثار للتقلبات الجوية مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بمراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.







استقرار أحوال الطقس

محافظة البحيرة

سيولة مرورية بالبحيرة

انتظام الحركة التجارية




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