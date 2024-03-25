اليوم السابع
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إفطار جماعى لمكفوفين ومكفوفات فى دير الآباء الفرنسيسكان بالموسكى.. صور

الإثنين، 25 مارس 2024 12:42 م
إفطار جماعى لمكفوفين ومكفوفات فى دير الآباء الفرنسيسكان بالموسكى.. صور افطار جماعى فى المركز الفرنسيسكانى للدراسات الشرقية
كتبت ريهام عبد الله

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تسود شهر رمضان الكريم، أجواء من المحبة وتجدد مشاعر اللمة والقرب من العائلة، لذلك يحرص الكثيرون على مشاركة أحبائهم وذويهم وقت الإفطار وجعله وقتا مميزا للغاية، ليس فقط ليتشاركوا الطعام بعد ساعات من الصيام، بل ليتشاركوا أيضًا المشاعر والدفء الأسرى والعائلى.

دير الفرنسيسكان ينظم فطار جماعى للكفيفات والمكفوفين
دير الفرنسيسكان ينظم فطار جماعى للكفيفات والمكفوفين

ومن هذا المنطلق، حرص المركز الفرنسيسكانى للدراسات الشرقية بالموسكى، التابع للكنيسة الكاثوليكية، على تنظيم إفطار جماعى لأفراد إحدى الجمعيات المهتمة والمختصة برعاية المكفوفين والكفيفات، لمشاركتهم فى أجواء رمضانية بامتياز، والحرص على قضاء وقت ممتع معهم.

وبعد الإفطار، ألقى الأب منصور مستريح الفرنسيسكانى، كلمة للكفيفين والكفيفات، كما ألقى الأب وليم لبيب فلتس الفرنسيسكانى رئيس دير الأباء الفرنسيسكان بالموسكى، كلمة ترحيبية وتشجيعية، مشيدًا بأهمية عيش الأخوة الإنسانية والتضامن الإنسانى وهو ما أوصت به الكتب السماوية.

أجواء رمضانية فى فطار جماعى لمكفوفين فى دير الفرنسيسكان
أجواء رمضانية فى فطار جماعى لمكفوفين فى دير الفرنسيسكان
 
الفتيات الكفيفات فى الفطار الجماعى
الفتيات الكفيفات فى الفطار الجماعى

وفى سياق متصل، يشار إلى أن الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، نظمت حفل إفطار، السبت، تحت شعار "فى حب الله والوطن" بدعوة من راعيها الدكتور القِس عزت شاكر، حيث تنظم الكنيسة حفل إفطار المحبة السنوى.

حضر الحفل الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، وكل قياداتها الطائفة، ونخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية وعدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتليفزيون.

وحرص عدد كبير من الحضور على القاء كلمة خلال الحفل، عبروا فيها عن سعادتهم بالحضور والمحبة الموجودة فى مصر، كما ادى عدد كبير من الحضور صلاة المغرب عقب الافطار بمقر الحفل داخل الكنيسة.

الفطار يضم مكفوفين وكفيفات للاحتفال برمضان
الفطار يضم مكفوفين وكفيفات للاحتفال برمضان
 
صورة تجمع رجال الكنيسة مع المكفوفين والمكفوفات
صورة تجمع رجال الكنيسة مع المكفوفين والمكفوفات
 
صورة جماعية للمشاركين في حفل الافطار
صورة جماعية للمشاركين في حفل الافطار
 
فتيات الجمعية في الفطار الجماعي للفرنسيسكان
فتيات الجمعية في الفطار الجماعي للفرنسيسكان
 
فطار جماعى للكفيفات فى دير الفرنسيسكان
فطار جماعى للكفيفات فى دير الفرنسيسكان
 






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