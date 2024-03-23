الكنيسة الإنجيلية تنظم حفل إفطار جماعى تحت شعار فى حب الله والوطن.. صور

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمد الحصرى

نظمت الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، حفل إفطار تحت شعار "في حب الله والوطن" بدعوة من راعيها الدكتور القِس عزت شاكر، حيث تنظم الكنيسة حفل إفطار المحبة السنوي.

وحضر الحفل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وكل قياداتها الطائفة، ونخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية وعدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتليفزيون.

وحرص عدد كبير من الحضور على القاء كلمة خلال الحفل، عبروا فيها عن سعادتهم بالحضور والمحبة الموجودة فى مصر، كما ادى عدد كبير من الحضور صلاة المغرب عقب الافطار بمقر الحفل داخل الكنيسة.



حضور شخصيات عامة خلال الحفل



حضور كبيبر من الشخصيات العامة



حضور كبير بالحفل



حفل الإفطار السنوي للطائفة الإنجيلية بمصر



حفل الكنيسة الانجيلية



قيادات الطائفة الانجيلية



كلمة الكاتب الصحفى اكرم القصاص



اكرم القصاص يشارك فى الحفل



الحفل يقام بالكنيسة بمدينة نصر



الحفل يقام بشكل سنوى فى رمضان



الكاتب الصحفى اكرم القصاص وكرم جبر