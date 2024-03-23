اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 08:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الإنجيلية تنظم حفل إفطار جماعى تحت شعار فى حب الله والوطن.. صور

السبت، 23 مارس 2024 07:20 م
الكنيسة الإنجيلية تنظم حفل إفطار جماعى تحت شعار فى حب الله والوطن.. صور حفل إفطار جماعى بالكنيسة الإنجيلية
كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمد الحصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، حفل إفطار تحت شعار "في حب الله والوطن" بدعوة من راعيها الدكتور القِس عزت شاكر، حيث تنظم الكنيسة حفل إفطار المحبة السنوي.

وحضر الحفل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وكل قياداتها الطائفة، ونخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية وعدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتليفزيون.

وحرص عدد كبير من الحضور على القاء كلمة خلال الحفل، عبروا فيها عن سعادتهم بالحضور والمحبة الموجودة فى مصر، كما ادى عدد كبير من الحضور صلاة المغرب عقب الافطار بمقر الحفل داخل الكنيسة.

حضور شخصيات عامة خلال الحفل
حضور شخصيات عامة خلال الحفل

 

حضور كبيبر من الشخصيات العامة
حضور كبيبر من الشخصيات العامة

 

حضور كبير بالحفل
حضور كبير بالحفل

 

حفل الإفطار السنوي للطائفة الإنجيلية بمصر
حفل الإفطار السنوي للطائفة الإنجيلية بمصر

 

حفل الكنيسة الانجيلية
حفل الكنيسة الانجيلية

 

قيادات الطائفة الانجيلية
قيادات الطائفة الانجيلية

 

كلمة الكاتب الصحفى اكرم القصاص
كلمة الكاتب الصحفى اكرم القصاص

 

اكرم القصاص يشارك فى الحفل
اكرم القصاص يشارك فى الحفل

 

الحفل يقام بالكنيسة بمدينة نصر
الحفل يقام بالكنيسة بمدينة نصر

 

الحفل يقام بشكل سنوى فى رمضان
الحفل يقام بشكل سنوى فى رمضان

 

الكاتب الصحفى اكرم القصاص وكرم جبر
الكاتب الصحفى اكرم القصاص وكرم جبر

 

جانب من الأفطار
جانب من الأفطار

 







الكنيسة الانجيلية

حفل افطار الكنيسة

شهر رمضان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة