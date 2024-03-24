5 أطعمة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي بالمنزل

كتبت إيناس البنا

تشير الأبحاث المختلفة إلى أن التحكم في مستوى ضغط الدم يلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، يمكن التحكم في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، والذي يُفهم عادةً على أنه ارتفاع نسبة الكوليسترول، من خلال الوجبات الغذائية بشكل طبيعي، وفيما يلي حسب موقع هيلث سايد 5 أنظمة غذائية للتحكم في ارتفاع ضغط الدم في المنزل.

الفاكهة

الفواكه الغنية بالبكتين مثل التفاح والعنب والفراولة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، فالمعادن ضرورية للحفاظ على مستوى ضغط الدم ووظيفة الجسم بشكل عام، تقاوم الفواكه تأثير الملح المعروف برفع ضغط الدم.

الأسماك الدهنية

دمج الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي لمدة 2-3 مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يتحكم بشكل طبيعي في ارتفاع نسبة الكوليسترول، ويمكن أن يخفض ضغط الدم، نظرًا لخصائصه الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، فهو فعال للحفاظ على صحة قلبك.

الشوفان

مع 1 إلى 2 جرام من الألياف القابلة للذوبان، يعد الشوفان نظامًا غذائيًا سهلاً وصحيًا للتحكم في ضغط الدم في المنزل.

مكملات الألياف

تحمي مكملات الألياف القابلة للذوبان شرايينك من تكوين كميات كبيرة من المسهلات التي تعيق ضغط الدم الطبيعي وتكافح أي فرص للإصابة بالنوبات القلبية ومشاكل القلب الأخرى.

فول

غني بالألياف القابلة للذوبان ويستغرق الهضم بعض الوقت حتى يكتمل، وهذا يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام ويحميك من LDL الذي يؤثر على ضغط الدم.

