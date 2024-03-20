خيارات صحية فى وجبة السحور لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم

كتبت فاطمة ياسر

تلعب وجبة السحور دورًا فى توفير الطاقة لليوم التالى من الصيام، وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها خلال وجبة السحور للحفاظ على الصحة والرفاهية خلال فترة الصيام، ومنها..

الحبوب الكاملة

يتم تحضيرها باستخدام الشوفان أو الشعير المطبوخ مع الحليب قليل الدسم أو الماء، ويتم تحليته بشكل طبيعي باستخدام الموز المهروس أو ملعقة صغيرة من العسل لمزيد من النكهة، فهذه الوجبة غنية بالألياف والعناصر الغذائية المهمة التي تساعدهم في الحصول علي صيام صحي دون التعرض لأي متاعب.

عجة البيض

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبروتين، وللحصول على خيار صحي للقلب، اصنع عجة باستخدام بياض البيض أو مزيج من بياض البيض وبيضة واحدة كاملة. أضف الخضار الملونة مثل السبانخ والطماطم والفلفل للحصول على عناصر غذائية إضافية.

الزبادى قليل الدسم

يعتبر الزبادى مصدرًا ممتازًا للبروتين والبروبيوتيك، وهو مفيد لصحة القلب، قم بإضافته مع الفراولة أو التوت الأزرق أو التوت لمزيد من مضادات الأكسدة والألياف. يرش القليل من المكسرات أو البذور للحصول على قيمة غذائية رائعة.

شوربة العدس

شوربة العدس المطبوخ مع الحد الأدنى من الملح والبهارات يمد الجسم بالبروتين والألياف، ما يساعد في إدارة ضغط الدم.

وأكد التقرير أنه خلال اختيار خيارات السحور الصحية هذه يمكن للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب الاحتفال بشهر رمضان مع إعطاء الأولوية لصحتهم، ومن الضرورى الحفاظ على التحكم فى كمية الطعام، والبقاء رطبًا طوال اليوم، والتشاور مع أخصائى الرعاية الصحية أو اختصاصى التغذية للحصول على توصيات غذائية مخصصة.