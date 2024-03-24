موعد أذان المغرب فى محافظة كفر الشيخ وعدد ساعات الصيام

كفر الشيخ- محمد سليمان

موعد أذان المغرب فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وتستعرض "اليوم السابع" موعد أذان المغرب فى كفر الشيخ، اليوم الأحد، 24-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى كفر الشيخ، اليوم الأحد، 24-3-2024، الساعة 6.11 مساء، ومواقيت الصلاة فى محافظة كفر الشيخ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ، في الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ، في الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ، الساعة 7:29 مساءً.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم الـ14 من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و4 دقائق.

وكان الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أعلن أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز كفر الشيخ، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 6191 مسجدا.