اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

موعد أذان المغرب فى مراكز محافظة شمال سيناء ومدة ساعات الصوم

السبت، 23 مارس 2024 11:44 ص
موعد أذان المغرب فى مراكز محافظة شمال سيناء ومدة ساعات الصوم مسجد - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر موعد أذان المغرب، ومدة ساعات الصوم فى كافة مناطق محافظة شمال سيناء اليوم السبت 13 رمضان، حيث يبحث عنها كبير من المواطنين عن الموعد.

ويستعرض "اليوم السابع"، مواقيت الآذان ومدة ساعات الصوم  فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة، والمواعيد حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

ـ  مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء موعد اذان المغرب  الساعة 5.58، ومدة ساعات الصوم  14 ساعه و 2  دقيقة.

ـ مدينة بئر العبد موعد اذان المغرب  الساعة 6.2، و مدة ساعات الصوم 14  ساعة و 2   دقيقه.

ـ مدينة رفح الجديدة موعد اذان المغرب الساعة 5.57، و مدة ساعات الصوم  14 ساعة و2 دقيقة .

كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح .


 







موعد أذان المغرب فى شمال سيناء

أذان المغرب فى العريش اليوم

موعد أذان المغرب فى بئر العبد

اليوم السابع بلس شمال سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شهر رمضان

شهر مضان المعظم

صلاة المغرب

موعد الإفطار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة