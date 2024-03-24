الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين ب 12.. ما المقدار المناسب؟

كتبت إيناس البنا

تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة، يتم الحصول على معظمها من مصادر الغذاء، في حين أن بعض الناس قد يحتاجون إلى مكملات لتلبية احتياجاتهم اليومية.

فيتامين ب 12 هو أحد العناصر الغذائية الحيوية التي تفيد صحتك الجسدية والعقلية، ومع ذلك، فإن جسمك لا يصنعه من تلقاء نفسه ولكنه يعتمد على الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الفيتامين، بما في ذلك المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

في حين أن عدم تناول ما يكفي من هذه الأطعمة قد يؤدي إلى نقصه، يجب على المرء أيضًا الابتعاد عن تناول فيتامين ب 12 بشكل مفرط، لأنه قد يؤدي إلى جرعة زائدة

الآثار الجانبية لجرعة زائدة من فيتامين ب 12

وفقا لموقع OnlyMyHealth عندما يتعلق الأمر بنقص فيتامين ب 12، يجب الانتباه إلى جرعة زائدة من فيتامين ب 12، مما يعني الاستهلاك المفرط للمغذيات.

على الرغم من أن الإفراط في تناول فيتامين ب 12 نادرًا ما يؤدي إلى آثار ضارة، لأنه قابل للذوبان في الماء وجيد التحمل بشكل عام، إلا أن الجرعات العالية للغاية من خلال المكملات الغذائية قد تسبب أعراضًا خفيفة مثل الإسهال أو الحكة أو الطفح الجلدي.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل مرض ليبر، توخي الحذر، لأن زيادة فيتامين ب12 قد تؤدي إلى تفاقم البصر تلف الأعصاب، لذا من المهم اتباع الإرشادات الغذائية الموصى بها واستشارة الطبيب قبل تناول مكملات فيتامين ب12 عالية الجرعة لتجنب المضاعفات المحتملة.

ما هي كمية فيتامين ب 12 التي يجب تناولها في اليوم؟

يختلف المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ب 12 حسب العمر ومرحلة الحياة، وفقا للدكتور راج.

للبالغين، الكمية الموصى بها هي 2.2 ميكروجرام.

قد تحتاج النساء الحوامل والمرضعات إلى كميات أعلى قليلاً، وهي 2.4 ميكروجرام و3.2 ميكروجرام، على التوالي.

فيتامين B12 موجود بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، فإن الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يحتاجون إلى مكملات أو أغذية مدعمة لتلبية احتياجاتهم".

ومع ذلك، لتجنب المضاعفات، توصي بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية لتحديد الاحتياجات الفردية وضمان تناول B12 المناسب.

