استشارى كبد: "FDA" وافقت على أول عقار لعلاج التهاب الكبد الدهنى

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد البرعي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، أستاذ مساعد بطب الأزهر، عن أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" وافقت على عقار لعلاج الكبد الدهنى، حيث يعتبر أول عقار لعلاج التهاب الكبد الدهنى، ولأول مرة في التاريخ تعتمد هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية دواء لعلاج التهاب الكبد الدهنى، ومنحته الاعتماد السريع.

وأكد أن الكبد الدهنى يعد أكثر الأمراض انتشارًا بالعالم، إذ يصيب أكثر من 30% من سكان العالم، وعدد كبير من هؤلاء المرضى يحدث لهم تليف أو أورام بالكبد، مؤكدًا أن هذا العقار يمثل طفرة في علاج الكبد الدهنى لأنه لم يكن هناك علاج متخصص لعلاج الكبد الدهنى، وهو نتاج 15 سنة من الأبحاث المتواصلة لتصنيع دواء يعالج مباشرة الكبد الدهنى، بالإضافة إلى اتباع الخطوط العلاجية المعروفة مثل: تخفيض الوزن والتحكم في السكر والضغط بشرط استمرار الدراسات.

وتابع البرعى، عن العقار الجديد أثبت أنه يقلل من حدوث المضاعفات للذين يعانون من التهاب الكبد الدهنى، ومنع تطورالمرض للتليف، وهذا الدواء يوصف للحالات التي لا تعانى من التليف الكبدى ويمكن إعطاؤه للأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد الدهنى والذين يعانون من الياف من الدرجة الثانية أو الثالثة، لكنة لا يوصف لاصحاب التليف أو التليف المتكافئ.

وأوضح، أن يمكن تناول 100 ملجم إذا كان وزن الجسم 100 كيلوجرام أو أكثر، والذين وزنهم أقل من 100 كيلو جرام يتناولون أقراص 80 ملجم، كما أنه سيطرح في أمريكا في شهر أبريل المقبل.



يعمل هذا العقار على تحفيز مستقبلات هرمون الثيروكسين الموجودة في خلايا الكبد، مضيفا أن الأبحاث أثبتت أن المرضى الذين تناولوا هذا العقار لمدة سنة أى 52 أسبوعًا، ثبت أنه يحسن ألياف الكبد، وتحسن التهاب الكبد الدهنى لديهم، وأيضًا فإنه لا يحتاج الى عينة كبدية لتشخيص المرض قبل تناوله وهو ما يحدث لأول مرة.

وأضاف، أن الآثار الجانبية خفيفة مثل الإسهال أو الصداع أو الدوخة أو الحكة، وهى الآثار الجانبية المسجلة في الدراسات الأولية.