إزاى تحمى نفسك.. ماذا تفعل أثناء اندلاع حريق داخل شقتك؟

وضعت مجموعة من التعليمات والإرشادات الهامة التى يجب اتباعها من المواطنين عند حدوث حريق داخل شقة سكنية حيث يتم الاتصال بالحماية المدنية و اتباع نصائح عديدة ومنها:
- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.
- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.
-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.
- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.
-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.
- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.
- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.
- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.
- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.
-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة