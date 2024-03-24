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إزاى تحمى نفسك.. ماذا تفعل أثناء اندلاع حريق داخل شقتك؟

الأحد، 24 مارس 2024 02:00 ص
إزاى تحمى نفسك.. ماذا تفعل أثناء اندلاع حريق داخل شقتك؟ السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت مجموعة من التعليمات والإرشادات الهامة التى يجب اتباعها من المواطنين عند حدوث حريق داخل شقة سكنية حيث يتم الاتصال بالحماية المدنية و اتباع نصائح عديدة ومنها:

- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.


 







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