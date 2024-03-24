أخبار مصر.. تكاثر السحب على السواحل الشمالية والقاهرة يصاحبها سقوط أمطار

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

التموين: لولا توحيد سعر صرف الدولار لارتفع جرام الذهب عيار 21 لـ4 آلاف جنيه

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أنه لولا توحيد سعر صرف الدولار وتراجع سعره لأقل من 47 جنيها لارتفع الذهب لأكثر من 4 آلاف جنيه لعيار 21، لافتا إلى أن سعر الذهب حاليا يقترب من السعر العالمى، وبالتالى فإن عمليات الشراء مناسبة فى الوقت الحالى لمن يريد اقتناء المعدن الثمين .

هيئة السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على بعض قطارات خط القاهرة / السد العالى

أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة، من خلال تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة / السدالعالي والعكس، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

غدا.. انطلاق امتحانات شهر مارس لصفوف النقل الابتدائى والإعدادى بالجيزة

تنطلق امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024، لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 25 مارس 2024، إذ يؤدي طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي) امتحانهم الأول في مادة التربية الدينية. الأول فى 2024.. خسوف شبه ظلى للقمر غدا يستغرق أكثر من 4 ساعات تشهد الكرة الأرضية، أول خسوف قمرى فى عام 2024، غدا الإثنين الموافق 25 مارس الحالي، من النوع "شبه ظلي"، ولن يرى في مصر والمنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445. 84 شهيدا و106 مصابين فى 8 مجازر إسرائيلية جديدة بغزة أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، وصل إلى المستشفيات على إثرها 84 شهيدا و106 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

طقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة والصغرى 13