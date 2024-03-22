طقس غد.. انخفاض الحرارة بجميع الأنحاء وشبورة والعظمى 22 درجة والصغرى 14

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.