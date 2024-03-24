أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية مع انخفاض فى درجات الحرارة.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة، رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، وطقس مائل للبرودة، وتسجل درجات الحرارة العظمي 19 درجة والصغري 12 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة في

هوعلى مناطق من محافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة.

يشهد غدا فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء ومناطق من جنوب سيناء، وفرص هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بشمال ووسط الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15

ومن جانبها ، أعلنت رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة ، أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحتي انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأضافت شركة الصرف الصحى، أنه تم تمركز سيارات ومعدات الشركة، بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.



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