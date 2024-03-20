كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024 لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي)، حيث يعقد الامتحان فى جزء من الحصة بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية، ويكون على الأجزاء التي تم تدريسها ضمن منهج شهر مارس.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جداول امتحانات شهر مارس 2024 لطلاب محافظة الجيزة.

أولًا: جدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي).



-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

ثانيًا: جدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي.

الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الحاسب الآلي.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة التربية الفنية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الجبر.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الهندسة.

-الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات.

-الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة التربية الرياضية.



ثالثًا: جدول امتحانات شهر مارس 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي.



-الأحد 24 مارس 2024: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادتي الكمبيوتر والتربية المهنية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة الكيمياء.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة الفلسفة.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الفيزياء.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة التاريخ.

-الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الأحياء.

-الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-الإثنين 8 أبريل 2024: امتحان مادة الجغرافيا.

رابعًا: جدول امتحانات شهر مارس 2024 لطلاب الصف الثاني الثانوي.

-الأحد 24 مارس 2024: امتحان التربية الدينية للشعبة العلمية والأدبية.

-الاثنين 25 مارس 2024: امتحان المواطنة للشعبة العلمية والأدبية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان الكمبيوتر للشعبة العلمية والأدبية.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان التربية المهنية للشعبة العلمية والأدبية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العلمية والأدبية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية والأدبية.

-الاثنين 1 أبريل 2024: امتحان الأحياء للشعبة العلمية، وامتحان الفلسفة المنطق للشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان الجبر وحساب المثلثات للشعبة العلمية والأدبية.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

-الخميس 4 أبريل 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية والأدبية.

-الأحد 7 أبريل 2024: امتحان التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

-الاثنين 8 أبريل 2024: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.