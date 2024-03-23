الأمن الفيدرالى الروسى يعتقل 11 مشتبها بهم فى تنفيذ هجوم موسكو

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اعتقال أشخاص في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، مشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجارى فى ضواحي موسكو.

وقالت وكالة "تاس الروسية" نقلا عن الخدمة الصحفية للكرملين، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين شاركوا في الهجوم.

كما أبلغ بورتنيكوف بوتين عن "عمل جهاز الأمن الفيدرالي لتحديد القاعدة المتواطئة لأولئك الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكس".

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن السلطات الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 93 قتيلا.

وكانت الحصيلة الأولى للهجوم الذي استهدف المركز التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو 60 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن عددا من الرجال يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا المركز المذكور قبل بدء عرض موسيقي بقليل، وأطلقوا النار على الجمهور في ردهة المبنى وفي قاعة الحفلات نفسها من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وذكرت لجنة التحقيق، أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.