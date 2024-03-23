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ارتفاع عدد ضحايا هجوم كروكس سيتى فى موسكو إلى 93 قتيلا

السبت، 23 مارس 2024 10:46 ص
ارتفاع عدد ضحايا هجوم كروكس سيتى فى موسكو إلى 93 قتيلا الشرطة الروسية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نقلت وسائل إعلام روسية، عن السلطات الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 93 قتيلا.

وكانت الحصيلة الأولى للهجوم الذي استهدف المركز التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو 60 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن عددا من الرجال يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا المركز المذكور قبل بدء عرض موسيقي بقليل، وأطلقوا النار على الجمهور في ردهة المبنى وفي قاعة الحفلات نفسها من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وذكرت لجنة التحقيق، أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.







هجوم موسكو

هجوم كروكس سيتي في موسكو

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تفجيرات روسيا

تفجيرات موسكو

روسيا




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