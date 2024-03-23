أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق السبت 23 مارس 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن، في الأسواق اليوم السبت، بعد ارتفاع على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة من 95 إلى 96 جنيهًا، ويصل السعر للمستهلكين بين 105 إلى 110 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 117 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 85 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها، والكتكوت الأبيض 24 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحركًا ملحوظًا إلى 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها للمستهلكين، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.



