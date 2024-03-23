اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 07:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق السبت 23 مارس 2024

السبت، 23 مارس 2024 07:00 ص
أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق السبت 23 مارس 2024 بيع الدواجن
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الدواجن، في الأسواق اليوم السبت، بعد ارتفاع على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة من 95 إلى 96 جنيهًا،  ويصل السعر للمستهلكين بين 105 إلى 110 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 117 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 85 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها، والكتكوت الأبيض 24 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحركًا ملحوظًا إلى 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها للمستهلكين، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.


 







أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة