اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم فى مصر تسجل 95 جنيها تسليم أرض المزرعة

الجمعة، 22 مارس 2024 08:00 ص
أسعار الدواجن اليوم فى مصر تسجل 95 جنيها تسليم أرض المزرعة الدواجن
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت  أسعار الدواجن في الأسواق على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 95 إلي 96 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 105 إلى 110 جنيهات بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.

 

وبلغ سعر الفراخ الساسو 115 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها والكتكوت الأبيض 26 جنيها .

 

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 157 جنيها وتصل للمستهلكين  وكرتونة البيض الأحمر تسجل 152 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.


 







أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




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