ماليزيا تقرر عدم استضافة دورة ألعاب الكومنولث 2026

كوالالمبور (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الجمعة، أنها قررت عدم استضافة دورة ألعاب الكومنولث 2026 بسبب التكلفة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، وجاء في أعقاب انسحاب ولاية "فيكتوريا" الأسترالية العام الماضي من استضافة دورة الألعاب.

وقالت وزيرة الشباب والرياضة الماليزية، هانا يوه، إن الوزارة أعلنت اليوم قرار الحكومة بعدم قبول عرض من اتحاد ألعاب الكومنولث لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث 2026، حيث عرض الاتحاد على ماليزيا والمضيفين المحتملين الآخرين 100 مليون جنيه استرليني ليحلوا محل ولاية فيكتوريا.

وأضافت يوه أن الحكومة الماليزية قالت إنه من غير المتوقع أن يتمكن العرض من تغطية التكلفة الكاملة لتنظيم مثل هذا الحدث الرياضي الكبير، مشيرة إلى أن الحكومة ترغب في التركيز على تطوير قطاع الرياضة لديها.