اليوم السابع
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رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد بـ 5 نصائح.. منهم تناول البروتين بنوعيه

الجمعة، 22 مارس 2024 10:00 ص
رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد بـ 5 نصائح.. منهم تناول البروتين بنوعيه التخلص من الوزن الزائد
كتبت فاطمة ياسر

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هل تعلم أنك تستطيع التخلص من الوزن الزائد خلال شهر رمضان؟..نعم هذا الشهر الفضيل  يعد من الحيل الجيدة للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، فإذا كنت ترغب في الحصول على جسم رشيق، عليك استغلال شهر رمضان في هذا الأمر.

وحول ذلك قدم الدكتور أحمد عبادة استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنيا، بعض النصائح التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد خلال شهر رمضان،  ومنها التالي:

 

-الاهتمام بتغير العادات الغذائية الخاطئة واستبدالها بأخري صحية يعد من الحيل الجيدة التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد خلال الشهر الفضيل، ومن أهم النصائح الصحية الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وممارسة الرياضة.

-يعد تحديد موعد يومي لتناول الطعام من الأمور التي تساعد في حرق المزيد من الدهون داخل الجسم.

-من أهم النصائح التي يجب اتباعها هي الإكثار من تناول الماء في الفترة بين الإفطار إلي السحور، فتناول الماء علي الإفطار يعد من الحيل الجيدة التي تساعد في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي والحد من تعرضه للانتفاخات.

-تناول الخضروات  في وجبة الإفطار والسحور من الأمور التي تساعدك بشكل ملحوظ في التخلص من الوزن الزائد.

-عليك تناول البروتين سواء كان نباتي أو حيواني لأنه له دور كبير في تقليل الوزن.

-ممارسة الرياضة يوميا من الحيل الرائعة التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد وترفع من قدر حرق الدهون.
 







الوزن الزائد

التخلص من الوزن الزائد

الوزن الزائد في رمضان




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