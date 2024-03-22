السودان .. الحكومة تؤكد استعدادها لتقديم المساعدات وتحقيق الرضا الاجتماعي

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السودان .. أكدت اللجنة السودانية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، استعداد حكومة السودان تقديم كافة المساعدات والتسهيلات الممكنة بما يحقق الرضا الاجتماعي في إطار القوانين المُنظمة للعمل الإنساني، والاجتماعي الغذائي.



وذكر الدكتور جراهام عبد القادر وزير الإعلام المكلف الناطق الرسمي باسم اللجنة في تصريح صحفي، أمس الخميس، أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، أن جهود الدبلوماسية في السودان مستمرة للاستجابة للمطلوبات ذات العلاقة بالشأن الوطني وسيادة الدولة.



وأوضح أن الاجتماع تناول عدة قضايا مهمة أولها قضية الوضع الإنساني في السودان ، حيث ناقشت تقريرا عن الموقف الإنساني والجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع وخاصة في ولايات دارفور والولايات المتأثرة بالحرب.



وأوضح أن الاجتماع خرج بعدة توصيات ومخرجات تتعلق بالمعالجات الإنسانية والمعالجات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والانتاجية والقضايا ذات العلاقة بالعمل الإنساني الوطني والخارجي خاصة وأن عدد من المنظمات تتقدم بمقترحات ولكن لم تلتزم بالمطلوبات وتقديمها في الوقت المطلوب وهو ما يتطلب المزيد من الدراسة.



وأضاف جراهام أن الاجتماع ناقش تقرير فريق خبراء المنسقية الوطنية الخاص بالقرار 1591 ودراسة كافة الجوانب المتعلقة به.

الأوضاع في السودان



بدورها أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، فى بيان لها الأسبوع الماضي، وذلك بمناسبة مرور عام على النزاع الدائر فى السودان، أن 24 مليون طفل فى السودان يتعرضون لخطر كارثة الأجيال وذلك بعد أن تعرضت حقوقهم فى الحياة والبقاء والحماية والتعليم والصحة والتنمية لانتهاكات خطيرة وبشكل وحشى.. داعية أطراف النزاع إلى وضع حد فورى لهذه الانتهاكات الجسيمة والتوقف عن تجنيد الأطفال فى القوات المسلحة.

وذكرت اللجنة، فى بيانها الصادر بجنيف، أنها لاحظت ومنذ بدء النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 هجمات متكررة على المدنيين والأهداف المدنية وعمليات قتل واسعة النطاق بما في ذلك بدوافع عرقية إضافة إلى مقتل آلاف المدنيين بينهم الكثير من الأطفال.

لافتة إلى تقارير وصفتها بالمثيرة للقلق عن حرمان الأطفال من الوصول إلى المساعدات الإنسانية مما يؤثر على حصول الأطفال على الضروريات الأساسية وانتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية للأطفال.

واستنادا إلى تقارير لمنظمة اليونيسيف، أشارت اللجنة الدولية إلى أنه من بين 24 مليون طفل يتعرضون للانتهاكات في السودان فإن حوالي 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني و19 مليونا خارج المدارس و4 ملايين نازح مما يجعل السودان الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم إضافة إلى أن حوالي 3.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 730 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.