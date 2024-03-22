السعودية تدين وتستنكر التفجير الإرهابى فى إقليم قندهار جنوب أفغانستان

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وفق بيان للخارجية السعودية .

وجددت المملكة رفضها القاطع لهذه الأعمال الإرهابية ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى قد أعلن مسؤولية التفجير، الذى وقع بالقرب من بنك خاص بمدينة قندهار جنوبى أفغانستان، أمس الخميس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وأعلن التنظيم - عبر وكالة "أعماق" التابعة له - أن انتحاريا فجر حزامه الناسف وسط الأشخاص المجتمعين بالقرب من بنك لاستلام رواتبهم، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة.

كان رئيس إدارة الإعلام والثقافة الحكومية فى قندهار إنعام الله سامانجانى، قد صرح أمس بأن جميع الضحايا هم أشخاص تجمعوا في فرع بنك "كابول الجديد" لصرف رواتبهم الشهرية.

وأعلن "تنظيم داعش-ولاية خراسان" في السابق مسؤوليته عن عدد من الهجمات التي استهدفت مدارس ومستشفيات ومساجد في أفغانستان.