جرحى فى انفجار بإقليم قندهار جنوبى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أكد متحدث باسم باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين خالد أن انفجارا وقع فى المنطقة الأولى بإقليم قندهار صباح اليوم الخميس، جنوب أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن عبد المتين خالد امتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الانفجار.

وبحسب مصادر، لم تكشف عن هويتها، وقع هذا الانفجار حوالي الساعة التاسعة صباحاً عند مفترق طرق بالقرب من فرع بنك كابول في المنطقة الأولى بإقليم قندهار.

ونقلا عن تقارير إعلامية، نُقل المصابين والجرحى في هذا الحادث إلى مستشفى مرويس التى تخضع لإجراءات أمنية مشددة.. وعلى الرغم من أنه لم يتم حتى الآن التأكد رسميًا من خسائر هذا الانفجار، إلا أن بعض وسائل الإعلام زعمت سقوط عشرات القتلى والجرحى ونقلهم إلى المستشفى.

وتعتبر قندهار مركز أنشطة قيادة طالبان، وفي العامين الماضيين شهد هذا الإقليم عدد أقل من الحوادث الأمنية في هذا الإقليم.