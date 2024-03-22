استقرار سوق الصرف.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن عملات أجنبية فى 15 يوما

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تتواصل وتيرة التنازل عن العملات الأجنبية في مصر من حائزيها، منذ قرار تحرير سعر الصرف قبل 15 يوما، ما رسخ استقرار سوق النقد، وأنهى عمل السوق الموازية.

وتشهد شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية إقبالاً على التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ما عزز تعافي الجنيه المصري.

ووفق تصريحات، نجحت شركتا الصرافة التابعتين للبنك الأهلى المصري " الأهلي للصرافة " ، وبنك مصر"شركة مصر للصرافة " ، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس " 15 يوما " تصل إلى مايقرب من 5 مليارات جنيه .

وقال عبد المجيد محيي الدين رئيس الأهلي للصرافة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم امس ما قيمته 2 مليار و 863 ملايين جنيه .

وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 257 مليون جنيه ، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار ، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات " الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو " والباقى من عملات أقل تداولا.

بدوره، أكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصري ، وذلك لوجود سعر واحد للدولار يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

في السياق ذاته - كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة " - عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، تجاوزت ما قيمته 2 مليار و 100 مليون جنيه بنهاية عمل امس ، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس ، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وأوضح فوزى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 65% ، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبه 18٪ ، ثم الريال السعودي بنسبه 14%، ثم الجنيه الاسترليني بنسبه 1.4%، ثم الدرهم الإماراتى بنسبه 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبه 1.5٪ .

وأكد عادل فوزى - أن هناك اقبالا شديدا من المتعاملين لبيع العملات الأجنبية من خلال القنوات الشرعية فى البنوك وشركات الصرافة .

تجدر الإشارة - إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل في نهاية تعاملات الأسبوع 46.70 جنيه للشراء ، و 46.80 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 46.62 جنيه للشراء ، و 46.72 جنيه للبيع.

ووافق صندوق النقد الدولي، قبل أيام، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار .

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي، عزمها على تقديم أكثر من ستة مليارات دولار إلى مصر على مدى ثلاث سنوات.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.