شركتا الأهلى ومصر للصرافة تجذبان حصيلة تبلغ 4.5 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف

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نجحت شركتا الصرافة التابعتان لبنكي الأهلي ومصر؛ "الأهلي للصرافة" و"مصر للصرافة "، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس "قبل 14 يوما" تقارب 5ر4 مليار جنيه.

وقال عبدالمجيد محيي الدين رئيس "الأهلي للصرافة" -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 606ر2 مليار جنيه.



وأضاف أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 260 مليون جنيه، وأن 65% من إجمالي المتحصلات دولار أمريكي، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات: الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو.



وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.



بدوره، كشف عادل فوزى رئيس شركة "مصر للصرافة "، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري تجاوزت 880ر1 مليار جنيه بنهاية عمل أمس في 71 فرعا تتواجد بجميع أنحاء الجمهورية.



وأوضح رئيس شركة "مصر للصرافة" -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 14%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 4ر1%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقى العملات بنسبة 5ر1%.



وأكد فوزي أن هناك إقبالا شديدا من الجمهورللتنازل عن العملة الأجنبية عبر القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.



تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل 94ر46 جنيه للشراء و04ر47 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 93ر46 جنيه للشراء، و03ر47 جنيه للبيع.