4 نصائح هتحميك من التعب والإرهاق فى نهار رمضان

كتبت فاطمة ياسر

خلال شهر رمضان يشعر البعض بالتعب والإرهاق الشديد بسبب الصيام وعدم أخذ القسط الكافي من النوم، وقدم التقرير المنشور عبر موقع doctissimo بعض النصائح المهمة لتقليل الشعور بالإرهاق والتعب بشكل يومي، حيث صدق على هذه النصائح علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد.

في استطلاع أجرته الجمعية الفرنسية لمتلازمة التعب المزمن، قال 58% من الفرنسيين إنهم شعروا بتعب مستمر خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حتى أن بعض الناس يشعرون بالتعب طوال الوقت، ولكي تشعر بمزيد من النشاط كل يوم، يكشف علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد عن 4 نصائح مفيدة، وصحية وهتحميك من الإرهاق، وهما:

-مارس الرياضة بانتظام.

النشاط البدني المنتظم يساعد على تحسين النوم. وبالفعل يعاني الكثير من الأشخاص المتعبين من اضطرابات النوم . وللشعور بآثار التعب بشكل أقل، ينصح بممارسة الرياضة. على سبيل المثال، يمكنك المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا وممارسة نشاط بدني أكثر كثافة مرتين في الأسبوع.



-اعتماد نظام غذائي متوازن

يمكن أن يكون لمحتويات طبقك العديد من التأثيرات، خاصة على التعب. لذلك يوصي باحثو جامعة هارفارد باتباع نظام غذائي يتكون بشكل أساسي من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض لتجنب "ذروة التعب" الشهيرة بسبب استهلاك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع. انتبه إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الفيتامينات والمواد المغذية تزيد من الشعور بالتعب. على العكس من ذلك، من الأفضل التركيز على نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية للحصول على الأفضل: الفواكه والخضروات والأسماك والبيض والأطعمة النشوية والبذور الزيتية ومنتجات الألبان و" الأطعمة الفائقة " مثل السبيرولينا وبذور الشيا والكركم أو حتى الرمان.

-احذر من الجفاف

لا نفكر في الأمر بالضرورة، لكن نعلم أن أحد أعراض الجفاف هو التعب. إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء خلال النهار، فمن الطبيعي أن تشعر بالإحباط. لتجنب الهبوط، اتبع التوصيات الرسمية: 1.5 لتر من الماء يوميًا.



-تعلم كيفية إدارة التوتر بشكل أفضل



الإجهاد يسبب التعب العقلي الكبير . لذا، لمعرفة كيفية إدارتها بشكل أفضل، يوصي خبراء جامعة هارفارد بممارسة -حسب الرغبة- اليوجا، أو التاي تشي، أو التأمل أو حتى تماسك القلب. تعتبر طرق الاسترخاء هذه فعالة جدًا لتعلم كيفية تنظيم مشاعرك وبالتالي تجنب التعب من بداية الأسباب.

