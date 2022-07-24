هذه التحاليل تساعد في تحديد سبب التعب والإرهاق

كتبت فاطمة خليل

التعب هو أحد الأعراض التي قد يكون لها آثار مدمرة على المرضى، مما يؤثر سلبًا على نوعية حياتهم بشكل عام بما في ذلك العمل والحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية العامة، وغالبًا ما يجد المرضى الذين يعانون من التعب المزمن والمستمر صعوبة في نقل أعراضهم إلى الطبيب، في هذا التقرير نتعرف على التحاليل التي تساعد في تشخيص بعض الأمراض، بحسب موقع " befunctional".

وأكثر الأمراض المرتبطة بالإرهاق شيوعًا هي فقر الدم واضطرابات الغدة الدرقية ونقص فيتامين د، هذه الاضطرابات لها ارتباط معروف بالإرهاق، وبالتالي فإن اختبارها أولاً سوف يساعد في تحديد الأسباب الكامنة وراء التعب.

يمكن أن يكون للإجهاد وقلة النوم أيضًا تأثير مباشر في المستويات المرتفعة من التعب يمكن أن يوفر اختبار مستويات الكورتيزول والميلاتونين اللعابي لدى المرضى نظرة ثاقبة للمساهمين في أعراض التعب.

تحاليل تساعد في تحديد سبب التعب والإرهاق



فقر الدم



يعد فقر الدم من أكثر الحالات المرتبطة بالإرهاق شيوعًا يمكن أن يحدث فقر الدم بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو ضعف إنتاج الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

مع انخفاض مستويات الهيموجلوبين، تنخفض قدرة الدم على توصيل الأكسجين إلى الأعضاء والعضلات والأنسجة هذا يعني أن الطاقة المتاحة لهذه الأعضاء أقل مما يؤدي إلى أعراض يُنظر إليها على أنها إرهاق هذا واضح بشكل خاص عندما يكون هناك انخفاض في أكسجة الدماغ.

أشارت بعض الدراسات إلى أن التعب قد يكون في الواقع بسبب نقص الحديد على المستوى الخلوي بدلاً من فقر الدم ، حيث يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء.

تتطلب الأسباب المتنوعة لفقر الدم علاجًا مختلفًا ، لذلك من الضروري تحديد نوع فقر الدم قبل البدء في أي علاج.

يعتمد تحديد فقر الدم على فحص الدم الكامل (FBE) وعدد الخلايا الشبكية سيوضح هذا الاختبار نوع فقر الدم الذي قد يعاني منه المريض. الكثير من الحديد ، في حالات مثل الثلاسيميا يمكن أن يكون مشكلة أيضًا مسببة أعراضًا مماثلة للإرهاق.

قصور الغدة الدرقية



التعب هو عرض شائع لمرض الغدة الدرقية

يمكن أن تؤدي زيادة التوتر إلى انخفاض في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ويمكن أن تمنع الجلوكوكورتيكويدات تحويل T4 إلى T3 مما يؤدي إلى انخفاض مستويات T3 في الدم. أكدت الدراسات أيضًا أن الإجهاد لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية.

هرمون الغدة الدرقية مطلوب في العديد من عمليات إنتاج الطاقة ، يمكن أن يكون لمشكلة الغدة الدرقية تأثير مباشر على آليات إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى الإرهاق.

اختبار هرمون الغدة الدرقية



يمكن أن توفر مراقبة مستويات الغدة الدرقية لدى المرضى الذين يعانون من الإرهاق نظرة ثاقبة للأعراض التي قد تكون ناجمة عن قصور الغدة الدرقية.

نقص فيتامين د



شوهدت مستويات منخفضة من فيتامين د في المرضى الذين يعانون من التعب، أكثر من ذلك ، فقد وجد أن تحسين مستويات فيتامين (د) المنخفضة في المرضى الذين يعانون من التعب يحسن الأعراض بشكل كبير.

يشارك فيتامين د في عملية إنتاج الطاقة في الجسم. أظهرت الأبحاث أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) ترتبط بوظيفة الميتوكوندريا دون المستوى الأمثل وبالتالي انخفاض مستويات الطاقة.

الميتوكوندريا هي جزء من الخلية المشاركة في إنتاج ATP ، آلية الجسم الرئيسية لإنتاج الطاقة.

فيتامين د مطلوب أيضًا لاستتباب الكالسيوم، ودعم كثافة العظام ودورانها يؤدي نقص فيتامين د إلى إزالة المعادن من الهيكل العظمي.