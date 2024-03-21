ويخلق مالا تعلمون ..11 معلومة عن كلب البحر ابرزها يلجأ لتعدد الزوجات

كتبت منال العيسوى

عالم الطبيعة مليئ بالأسرار واكتشافاته التى لا تنتهى، حياة تكتظ بالمخلوقات والعجائب التي تدلل على روعة الخالق وجماله، ومع كل يوم الطبيعة تمنحنا جديدا، وتكشف لنا سرا من أسرارها، وفى البيئة البحرية يوجد العديد والعديد من المخلوقات والكائنات التى لا تعد ولا تحصى ، لكل منها تفاصيله الخاصة، ومنها كلاب البحر والحيتان وخراف البحر وثعالب البحر وبقر البحر وأسود البحر ، وبعضها تتواجد في الماء مثل الحيتان، والبعض الآخر يعود إلى الأرض للقيام بالتزاوج والتكاثر وإخراج الفضلات، فالثدييات البحرية تكون أعدادها صغيرة مقارنة بالموجودة على الأرض، حيث ان هناك 23٪ من بعض أنواع هذه الثدييات البحرية مهددة بالانقراض،وكلب البحر واحدا من 32 نوعا من الثدييات المائية التي تعيش بشكل رئيسى في البحار الباردة.

خلال هذا التقرير نرصد ابرز 11 معلومة عن كلب البحر هو احد الكائنات البحرية التي تنتمى لطائفة الأسماك الغضروفية



1. كلب البحر، يعد نوع من أسماك القرش الصغيرة و يصنف من الثدييات البحرية، من ضمن الثدييات المائية،

2. تعتمد كلاب البحر على المحيط والأنظمة البحرية ويوجد في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويعتمد في غذائة على البيئة البحرية.

3. يوجد منه نوعان من كلاب البحرالاول يفتقر إلى الأذنين وينتمى لعائلة الفقميات، أما النوع الثاني يكون له أذنين وينتمى لعائلة عجل البحر،

4. يعيش أصغر أنواعه في بحيرات سيبيريا في روسيا، ويتراوح طول كلب البحر ما بين متر ومتر ونصف، وأيضا يتراوح وزنه مابين 50 إلى 130 كيلوجرام

5. النوع الأكبر من كلب البحر يتواجد في كاليفورنيا والمكسيك وأمريكا الجنوبية، وطوله يصل الى 6.5 متر، اما وزنة فقد يصل الى 3700 كيلوجرام.

6. تتغذى جميع أنواع كلاب البحر على اللحوم مثل الأسماك والقشريات.

7. تساعد الطبقة السميكة من الدهون على تحت جلد كلب البحر على الطفو فوق الماء

8. يستخدم كلب البحر الشعيرات على جانبي الفم والعينين وحول الأنف، في تحديد مكان الطعام والحيوانات المفترسة

9. تحدث عملية تكاثر كلاب البحر إما بتزاوج الذكر مع عدد من الإناث أو بالتزاوج مع أنثى واحدة فقط

10. يوجد 20 نوع من كلاب البحر تتكاثر على اليابسة، بينما الباقى تتكاثر على الجليد

11. هناك أنواع أخرى تتزاوج في الماء ويغيرو أماكن تكاثرهم كل عام



32 نوع من كلاب البحر



التكاثر على الجليد احدى طقوس التزاوج



بعض انواع كلاب البحر خلال خروجه لليابسة



خلال موسم التزاوج