لجنة القيد بالبورصة تقرر نقل تداول "راكتا" للسوق غير النشط

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، نقل إدراج تداول أسهم الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا من السوق متوسط النشاط إلى السوق غير النشط اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد 24 مارس الجاري، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية، والمتضمن الموافقة على حل الشركة ووضـعها (تحـت التصـفية) اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وذلك إعمالا لقرار مجلس إدارة البورصة في 3 يناير عام 2024، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14 فبراير عام 2024 بشأن إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم.

كما قررت اللجنة، بدء التداول بعد تقسيم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات أفقيًا إلى شركتين هما شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية (شركة قاسمة) وشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية (شركة منقسمة)، اعتبارًا من جلسة تداول يوم الأحد، ويكون السعر المرجعي لسهم شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية قدره 0.060 دولار، والسعر المرجعي لسهم شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية (شركة منقسمة) قدره 0.031 دولار.