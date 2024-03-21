البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1.63% بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 29054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 35343 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 6596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 9411 نقطة.