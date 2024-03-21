تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى لخدمة مواطنى جنوب السودان

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل حول موقف مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودولة جنوب السودان في مجال الموارد المائية والري وخاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- وزارة الموارد المائية والري قامت فى شهر يناير الماضى بتدشين عملية تنفيذ 8 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في ولايتي وسط الإستوائية وجونجلي .

2- تم البدء بالفعل فى التنفيذ في مقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية لإنشاء 3 محطات في المقاطعة .

3- تم فى إجراءات تنفيذ 2 محطة مياه بمقاطعة يورور في ولاية جونجلي لتوفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين بما ينعكس على تحسين نوعية حياتهم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه .

‎4- تم تنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية خلال السنوات الماضية لتوفير مياه الشرب لما يقرب من 100 ألف نسمة من مواطني دولة جنوب السودان ، وهذه الآبار مزودة بالطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التشغيل بالمناطق النائية ولتحقيق إستدامة تشغيلها .

5- تنفذ الوزارة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار للإستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطنى جنوب السودان .

