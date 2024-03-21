الصحة العالمية توجه دعوة لـ 100 من قادة العالم للتوصل لاتفاق للاستعداد للجائحة القادمة

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها إنه يتم دعوة لأكثر من 100 من قادة العالم للتوصل إلى اتفاق عاجل للتوصل إلى اتفاق دولي طموح ومنصف للتحضير للأوبئة ومنع حدوثها في المستقبل.

وقالت فى البيان، إنه يتم اليوم تدخل رفيع المستوى من قبل 23 رئيسًا وطنيًا سابقًا و22 رئيس وزراء سابقًا وأمينًا عامًا سابقًا للأمم المتحدة و3 حائزين على جائزة نوبل للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عاجل من المفاوضين الدوليين بشأن اتفاق بشأن الجائحة، بموجب دستور منظمة الصحة العالمية. لتعزيز الاستعداد والاستجابة الجماعية في العالم للأوبئة المستقبلية.

وأضافت ، إنه من بين هؤلاء الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كارك، ورئيسي وزراء المملكة المتحدة السابقين جوردون براون وتوني بلير، ورئيسة مالاوي السابقة جويس باندا، ورئيس بيرو السابق فرانسيسو ساغاستي، و 3 رؤساء سابقين للجمعية العامة للأمم المتحدة. أكثر من 100 من القادة العالميين، من جميع القارات ومجالات السياسة والاقتصاد وإدارة الصحة، أصدروا اليوم رسالة مفتوحة مشتركة تحث على تسريع التقدم في المفاوضات الحالية للتوصل إلى أول اتفاق متعدد الأطراف في العالم بشأن التأهب للأوبئة والوقاية منها.

وأوضحت، إن التوصل إلى اتفاق بشأن الوباء أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلنا الجماعي. وكتب الزعماء في بيانهم المشترك أن اتفاق عالمي قوي بشأن الأوبئة هو وحده القادر على حماية الأجيال القادمة من تكرار أزمة كورونا، التي أدت إلى وفاة الملايين وتسببت في دمار اجتماعي واقتصادي واسع النطاق، لأسباب ليس أقلها عدم كفاية التعاون الدولي.

في خضم كارثة كورونا التي أودت رسميًا بحياة 7 ملايين شخص وقضت على 2 مليار دولار من الاقتصاد العالمي، بدأت المفاوضات الحكومية الدولية للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن عدم انتشار الأوبئة في المستقبل في ديسمبر 2021 بين 194 دولة في العالم. 196 دولة. حددت الدول لنفسها موعدًا نهائيًا في مايو 2024 للتوصل بحلوله إلى اتفاق بشأن ما سيكون أول اتفاق بشأن الوباء في العالم.

وتجري الجولة التاسعة من مفاوضات اتفاق الجائحة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، ويأمل الموقعون على الرسالة المفتوحة اليوم أن يشجع تأثيرهم المشترك جميع الدول البالغ عددها 194 دولة على الحفاظ على شجاعة اقتناعهم بسنوات كورونا وجعل طموحهم الجماعي الخاص ببروتوكول عالمي للوباء حقيقة واقعة بحلول الموعد النهائي المقرر في مايو لتمكين التصديق عليه من قبل جمعية الصحة العالمية في الجمعية العمومية السنوية في مايو 2024.

ويحثون المفاوضين على "مضاعفة جهودهم" للوفاء بالموعد النهائي الوشيك وعدم السماح لجهودهم بأن تنحرف عن مسارها بسبب حملات التضليل الخبيثة ضد منظمة الصحة العالمية، المنظمة الدولية التي ستكلف بتنفيذ الاتفاق الصحي الجديد.

وفي انتقاد لأولئك الذين يعتقدون خطأً أن السيادة الوطنية قد يتم تقويضها من خلال هذه الخطوة الدولية الكبرى للأمام من أجل الصحة العامة، يقول الموقعون إنه “ليس هناك وقت لنضيعه” ويدعون قادة الدول الـ 194 المشاركة في المفاوضات الحالية إلى "مضاعفة جهودهم لإتمام الاتفاق بحلول الموعد النهائي في مايو".

تنص الرسالة، التي تم استضافتها على الموقع الإلكتروني ، على أن "الدول تفعل ذلك ليس بسبب بعض الأقوال المأثورة من منظمة الصحة العالمية - مثل المفاوضات، فإن المشاركة في أي صك ستكون طوعية تمامًا - ولكن لأنها تحتاج إلى ما الاتفاق يمكن ويجب أن يقدم. في الواقع، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن الوباء من شأنه أن يحقق فوائد هائلة ومشتركة عالميا، بما في ذلك زيادة القدرة على اكتشاف مسببات الأمراض الجديدة والخطيرة، والقدرة على الوصول إلى المعلومات حول مسببات الأمراض المكتشفة في أماكن أخرى من العالم، وتقديم الاختبارات والعلاجات واللقاحات وغيرها من التدابير المنقذة للحياة في الوقت المناسب..

بينما تدخل البلدان ما ينبغي أن يكون المراحل النهائية للمفاوضات، يجب على الحكومات أن تعمل على دحض وفضح الادعاءات الكاذبة حول الاتفاق. وفي الوقت نفسه، يجب على المفاوضين التأكد من أن الاتفاقية تفي بوعدها بمنع وتخفيف المخاطر المرتبطة بالوباء. ويتطلب هذا، على سبيل المثال، وضع أحكام تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع الاستجابات ذات الصلة بسرعة وفعالية، عندما ينشأ تهديد وبائي آخر ــ من الإبلاغ عن تحديد مسببات الأمراض الخطيرة إلى تقديم أدوات مثل الاختبارات واللقاحات على أساس عادل.

وكما أظهرت جائحة كورونا فإن التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يركز على تعزيز الصالح العام أمر ضروري أيضًا.

سيظهر تهديد وبائي جديد؛ ليس هناك عذر لعدم الاستعداد لذلك. وبالتالي، فمن الضروري بناء نهج فعال ومتعدد القطاعات ومتعدد الأطراف للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها. ونظراً للطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها للمخاطر التي تهدد الصحة العامة، فلابد أن تجسد الاستراتيجية العالمية روح الانفتاح والشمول. ليس هناك وقت لنضيعه، ولهذا السبب ندعو جميع الزعماء الوطنيين إلى مضاعفة جهودهم لإتمام الاتفاق بحلول الموعد النهائي في مايو.

إلى جانب حماية عدد لا يحصى من الأرواح وسبل العيش، فإن التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الوباء في الوقت المناسب من شأنه أن يبعث برسالة قوية: حتى في عالمنا الممزق والمجزأ، لا يزال بإمكان التعاون الدولي تقديم حلول عالمية للمشاكل العالمية."

