مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط كمية من الملابس غير خالصة الضرائب والرسوم

كتب أحمد مصطفى

ضبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة الدكتورمصطفى الكيلاني بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك محضر ضبط محاولة تهرب وجمركى لكمية كبيرهً من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

فبناءا على معلومات سرية تفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار فى الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم على مواقع التواصل الاجتماعي وتخزين كميات كبيرة من الملابس في أحد المخازن بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من طارق سعيد مدير ادارة التحريات والضبط ومحمود الصاوى رئيس قسم التحريات، والضبط وأيمن تركّ رئيس قسم ومنير حسن مفتش الإدارة بحضور عدد من مفتشي مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين قامت بالتوجه للمخزن المذكور بالتجمع الخامس بالقاهرة حيث تم ضبط كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الاستوكات الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٨٨٠٨٥٤جنيه ٢ مليون و٨٨٠ ألف و٨٥٤ جنيه.

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٦٧ لسنة ٢٠٢٤.

وتقدم صاحب المحزن بطلب للتصالح، وقام بسداد مليون و٨٨٠ ألف و٨٥٤ جنيه من الغرامة المستحقة، تحت حساب التصالح، وجاري سداد باقي المستحقات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.