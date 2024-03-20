مجلس النواب الأمريكى يعقد جلسة استماع جديدة بخصوص عزل الرئيس جو بايدن

إبراهيم حسان

أفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسة استماع جديدة بخصوص عزل الرئيس جو بايدن.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بمطالبة البيت الأبيض الجمهوريين بوقف محاولاتهم لإطلاق إجراءات عزل الرئيس جو بايدن.

وقالت الصحيفة نقلا عن رسالة وجهها مستشار البيت الأبيض إيدوارد سيسكل إلى رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون أنه "من الواضح أن الوقت قد حان للمضى قدما... لقد انتهت عملية العزل هذه، وهناك الكثير من العمل المهم للغاية أمام الأمريكيين بحيث لا يمكنهم الاستمرار فى إضاعة الوقت على هذه المهزلة، لم يجد التحقيق باستمرار سوى أدلة جديدة على أن الرئيس لم يرتكب أى خطأ فى الواقع".

وأضافت الصحيفة أن سيسكل انتقد الجمهوريين بسبب محاولتهم تحقيق استجواب جديد لشهود العيان "الذين قد أدلوا بشهاداتهم، "على أمل أن تكون الحقائق مختلفة فى المرة الثانية".