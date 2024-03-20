جارديان: تصميم نتنياهو على اجتياح رفح يعكس اتساع الخلاف مع بايدن

كتبت رباب فتحى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يزال مصمماً على تنفيذ غزو بري لمدينة رفح جنوب غزة – حيث يلجأ العديد من الفلسطينيين النازحين – رغم مخاوف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما يعكس تنامى الخلاف بينهما على خلفية الحرب فى غزة.

وقال نتنياهو للمشرعين أمس الثلاثاء إنه أوضح "بكل وضوح" للرئيس الأمريكي "أننا مصممون على استكمال القضاء على هذه الكتائب في رفح، ولا توجد طريقة للقيام بذلك إلا من خلال النزول على الأرض."

وبعد أن تحدث الزعيمان يوم الاثنين، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعتقد أن اقتحام رفح سيكون "خطأ" وأن إسرائيل يمكن أن تحقق أهدافها العسكرية بوسائل أخرى.

وفي تصريحاته يوم الثلاثاء، قال نتنياهو إنه سينتظر سماع مقترحات من الولايات المتحدة "احتراما للرئيس" حول سبل حماية السكان المدنيين في رفح قبل أن يأمر بالعملية.

لكنه قال إنه لا يرى أي بديل للهجوم البري إذا كانت إسرائيل ستنفذ هدفها المتمثل في تدمير حماس.

وقال نتنياهو: "لدينا نقاش مع الأمريكيين حول ضرورة دخول رفح، وليس حول ضرورة القضاء على حماس".

وقال مسئولون إسرائيليون إن رفح، هي آخر معقل رئيسي لحماس في غزة. وقد لجأ ما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني – أي أكثر من نصف سكان غزة – إلى رفح بعد فرارهم من القتال في أماكن أخرى من القطاع.

أكد البيت الأبيض ، في بيان له ، أنه لن يدعم عملية رفح دون أن يقدم الإسرائيليون خطة ذات مصداقية لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.

ومن جانبه .. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إن مدى القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال العدائية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب".