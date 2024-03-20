بدء جلسة محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب – محمد الحبشى

بدأت الدائرة السابعة، بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدى قاسم أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بإنهاء حياة طالبه فى إحدى الدروس الخصوصية، بمركز الستامونى بالدقهلية، وشطره إلى 3 أجزاء.

يترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركزالستامونى، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا، من داخل محكمة جنايات المنصورة، فى أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب طلبا لفدية، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، إلى ثبوت اتهامِه بجناية قتل الطفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ وذلكَ لرغبته فى الحصول على فدية من ذَويه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسًا خاصًا، وما أن علِمَ بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية –بعد شطره نصفيْن-، ثم طلب من ذويه فديةً مالية.

وأقر المتهم تفصيًلا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِ الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها، حيثُ انتقل المتهم لتصويرِ محاكاتِه لهذهِ التفصيلاتِ فى مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابة العامة.