اليوم السابع
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والد طالب الدقهلية ضحية مدرس الفيزياء: المتهم كان يخطط لقتل 3 طلاب.. فيديو

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:53 ص
والد طالب الدقهلية ضحية مدرس الفيزياء: المتهم كان يخطط لقتل 3 طلاب.. فيديو والد ضحية مدرس الفيزياء فى الدقهلية
الدقهلية شريف الديب – محمد الحبشى

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قال أشرف عبدالعزيز، والد الطالب إيهاب أشرف، والذى تخلص منه مدرس الفيزياء بشطره إلى 3 أجزاء، فى مدينه الستامونى بالدقهلية، إن المتهم كان يخطط لإنهاء حياة 3 طلاب آخرين بنفس الطريقة، وما أنقذهم هو إبلاغهم للأمن بعد مرور 3 ساعات فقط من اختفاء "إيهاب".

وقدم اليوم السابع بثا مباشرًا، من أمام محكمة جنايات المنصورة، مع والد الطالب المجنى عليه، وتنظر بعد قليل أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب طلبًا لفدية، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، إلى ثبوت اتهامِه بجناية قتل الطفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ وذلكَ لرغبته فى الحصول على فدية من ذَويه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسًا خاصًا، وما أن علِمَ بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية –بعد شطره نصفيْن-، ثم طلب من ذويه فديةً مالية.

وأقر المتهم تفصيًلا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِ الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها، حيثُ انتقل المتهم لتصويرِ محاكاتِه لهذهِ التفصيلاتِ فى مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابة العامة.







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