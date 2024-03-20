العثور على أسد متجول بالتجمع.. غرامة 500 ألف جنيه لتربية الأسود دون ترخيص

كتب إبراهيم قاسم

أثارت واقعة قيام الأجهزة الأمنية، بمساعدة الأهالي في ضبط أسد صغير "شبل" والذى عثر عليه وهو يتجول في أحد شوارع منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، العديد من التساؤلات القانونية حول من يحق له اقتناء وحيازة الأسود والحيوانات الخطرة، وهل يوجد عقوبة على من يخالف ذلك.

نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 الصادر في مايو الماضى، عملية اقتناء المواطنين للحيوانات الخطرة او المفترسة حيث نصت المادة "2" من القانون على ان "يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود واستثناء من ذلك بأنه "يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".



كما حظر القانون ان يتم اصطحاب الأسود الى الشوارع حيث نص في المادة رقم "3" على أن "يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة".

ونصت المادة "4" من القانون أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.



ووضع القانون مجموعة من العقوبات على من يخالف مواد وأحكام القانون حيث نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "الفقرة الأولى من المادة 2، و3 ، و4، و5، و6، و7، و9، و11، و12، و13، و25" من هذا القانون.



وكانت الأجهزة بمساعدة الأهالى عثرت على أسد صغير يتجول فى شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتم السيطرة عليه، والأمساك به بواسطة شبكة، وتسليمه لوزارة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.