اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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11 تعريفا بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. أبرزها الحيوان الضال

السبت، 06 يناير 2024 08:00 ص
11 تعريفا بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. أبرزها الحيوان الضال اقتناء الكلاب - صورة أرشيفية
سمر سلامة

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قدم القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تعريفا لعدد من الكلمات والعبارات، حيث نصت المادة 1 منه على:

 

الحيوانات الخطرة:

الحيوانات المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والتى تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان.

 

حائز الحيوان:

الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .

 

التداول:

جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر .

 

الإكثار أو الولادة:

أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .

 

الحيوان الضال:

الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز، ويوجد فى موقع ما معتمدًا على ذاته .

 

الحيوان المتروك:

الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .

 

الكلاب:

الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالث من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .

 

مصطحب الكلب:

كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكًا له .

 

المتنزهات الحيوانية:

حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .

 

السلطة المختصة:

الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

 

الوزير المختص:

الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .







قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

حيازة الحيوانات الخطرة

تعريف الحيوانات

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