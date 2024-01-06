11 تعريفا بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. أبرزها الحيوان الضال

سمر سلامة

قدم القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تعريفا لعدد من الكلمات والعبارات، حيث نصت المادة 1 منه على:

الحيوانات الخطرة:

الحيوانات المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والتى تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان.

حائز الحيوان:

الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .

التداول:

جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر .

الإكثار أو الولادة:

أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .

الحيوان الضال:

الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز، ويوجد فى موقع ما معتمدًا على ذاته .

الحيوان المتروك:

الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .

الكلاب:

الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالث من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .

مصطحب الكلب:

كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكًا له .

المتنزهات الحيوانية:

حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .

السلطة المختصة:

الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

الوزير المختص:

الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .