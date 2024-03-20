اليوم السابع
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تحديد صاحب الأسد المتجول فى التجمع.. صور

الأربعاء، 20 مارس 2024 12:38 ص
تحديد صاحب الأسد المتجول فى التجمع.. صور أسد التجمع
كتب عبد الرحمن سيد

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حددت الأجهزة الأمنية، صاحب الأسد المتجول فى التجمع ويدعى "ك.ا" 62 عاما مقيم فى مدينة نصر ومن المقرر ضبطه ليتم التحقيق معه حول الواقعة.


وكانت الأجهزة بمساعدة الأهالى عثرت على أسد صغير يتجول فى شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتم السيطرة عليه، والأمساك به بواسطة شبكة، وتسليمه لوزارة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

العثور على أسد فى شوارع التجمع (1)

 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (2)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (3)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (4)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (5)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (6)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (7)
 
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (9)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (10)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (11)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (12)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (13)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (14)
 
العثور على أسد فى شوارع التجمع (15)






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