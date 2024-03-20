اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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التشيك تنفى اعتزامها إرسال قوات إلى أوكرانيا أبريل المقبل

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:41 م
التشيك تنفى اعتزامها إرسال قوات إلى أوكرانيا أبريل المقبل الحرب الروسية الأوكرانية
براغ (أ ش أ)

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نفت وزارة الدفاع فى التشيك اليوم الأربعاء، ما تردد عن اعتزام حكومة البلاد إرسال قوات إلى أوكرانيا فى شهر أبريل المقبل.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن تلك المزاعم لا أساس لها وغير منطقية على الإطلاق، مشيرة إلى أن التفويض الحالي لمشاركة القوات المسلحة في عمليات خارجية يسمح فقط بإرسال 35 جنديا إلى أوكرانيا لحماية طاقم سفارة البلاد فقط أو المشاركة في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولي".

وأكدت الوزارة أنه لم يتم الموافقة على أو التخطيط لأي عمليات أخرى خارج إطار هذا التفويض.







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