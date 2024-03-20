أسعار الدواجن اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 ، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 94 إلي 95 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 105 إلى 110 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.

وسجل سعر الفراخ الساسو 115 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها والكتكوت الأبيض 26 جنيها .

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 157 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 152 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.



