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أسعار الدواجن اليوم فى مصر اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

الثلاثاء، 19 مارس 2024 08:00 ص
أسعار الدواجن اليوم فى مصر اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 الدواجن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر  أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 93 إلي 94 جنيها  ويصل السعر للمستهلكين بين 103 إلى 105 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.
 
وبلغ سعر الفراخ الساسو 115 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها والكتكوت الأبيض 26 جنيها.
 
أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 157 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 152 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.
 






أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




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