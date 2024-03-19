اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:50 م
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نورة وسر المسجد.. استشارى يوضح فوائد محتواهما الهادف لنفسية الطفل

الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:00 م
نورة وسر المسجد.. استشارى يوضح فوائد محتواهما الهادف لنفسية الطفل قنوات لمسلسل يحيى وكنوز 3
كتبت مروة محمود الياس

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مسلسلات رمضان 2024، التي تعرض على شاشات المتحدة ومنصاتها،  خصصت مجموعة من مسلسلات الكرتون للأطفال هذا العام، تناقش فيه قضاياهم ومشكلاتهم وترسخ فيها القيم والمبادئ، مثل مسلسلات نورة، ومسلسل سر المسجد، ومسلسل يحيى وكنوز 3، وكلها أعمال هادفة ترقى بفكر الطفل.


وعن القضايا النفسية التى تناقشها مسلسلات الكرتون  وقدرتها على تخفيف حدة الاضطرابات النفسية التى يعانيها الطفل، أوضح  الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية قصر العينى، أن مثل هذا المحتوى الهادف هو المخرج للطفل للتمتع بصحة نفسية مستقرة، فضلا عن أنها تناقش العديد من مشكلات الطفولة الشائعة.

موضحا أن تجمع العائلة أو الأطفال حول مسلسل كرتون هادف ، أصبحت أهم المتطلبات لكل طفل  ليحسن من صحته النفسية ويجعله شخصا متوازنا، يتمتع بجو عائلي سليم وداعم ومشارك فى الاهتمامات الخاصة به.

والطفل لا شك يصبح أقل عرضة للاضطرابات النفسية، مثل الاضطرابات التى تكثر الإصابة بها فى مرحلة الطفولة كالخوف والقلق والشعور بالوحدة،  فضلا عن الشعور بأعراض إكتئابية لدى بعض الاطفال.

ناصحا بضرورة تطبيق بعض الخطوات والنصائح أهمها :
 

تقويه معرفة ومعلومات وثقافة الطفل لتعزيز جانبه العقلي ووقايته من المشكلات النفسية

الاهتمام بمتابعته ومتابعة المحتوى الذي يشاهده

الاهتمام بمتابعة أيه أعراض نفسية قد تصيب الطفل

مناقشة في كل ما يجول بخاطره ويراهقه نفسيا حتى من أقل المشكلات أو القضايا


مشاركته أنشطته اليومية  وأفكاره واهتماماته







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