مسلسل سر المسجد.. كيف تعزز ثقة ابنك بنفسه لمواجهة التنمر

كتبت إيناس البنا

تتنوع مسلسلات المتحدة فى رمضان 2024 لتتناول كل فئات المجتمع، ومنها الأطفال، حيث أنتجت الشركة المتحدة 4 مسلسلات انميشن للأطفال هذا العام. وضمن هذه المسلسلات مسلسل سر المسجد الذى يتناول جوانب دينية بجانب قضايا هامة مثل التنمر وكيف يمكن أن يواجهها الاطفال، وفيما يلى نعرض نصائح هامة لمواجهة الطفل التنمر.

ذكر موقع كيدز هيلث أنه إذا كان طفلك يتعرض للتنمر ، فيمكنك مساعدته وتقليل تأثيرها الدائم، وحتى لو لم يكن التنمر مشكلة في منزلك في الوقت الحالي، فمن المهم مناقشته حتى يكون أطفالك مستعدين إذا حدث ذلك.



متى يكون التنمر؟ يتعرض معظم الأطفال للمضايقة من أحد الأخوة أو الأصدقاء في مرحلة ما، وهو ليس ضارًا عادةً عند القيام به بطريقة مرحة وودية ومتبادلة، ويجده كلا الطفلين مضحكًا، ولكن عندما تصبح المضايقة مؤلمة وغير لطيفة ومستمرة، فإنها تتجاوز الحدود إلى تنمر ويجب أن تتوقف.

يحدث التنمر عندما يستخدم الأقران عن عمد طرقًا جسدية أو لفظية أو نفسية لمضايقة شخص آخر.

يمكن أن يتراوح التنمر من الضرب والدفع والشتائم والتهديدات والسخرية.



ما هي علامات التنمر؟ ما لم يخبرك طفلك عن التنمر — أو كان لديه كدمات أو إصابات واضحة — قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان يحدث ذلك أم لا.



ولكن هناك بعض العلامات التحذيرية، قد يلاحظ الآباء الأطفال:

ـ التصرف بشكل مختلف أو الظهور بمظهر القلق.

ـ عدم تناول الطعام، أو عدم النوم جيدًا، أو عدم القيام بالأشياء التي يستمتعون بها عادةً.

ـ يبدو أكثر مزاجية أو منزعجًا بسهولة أكثر من المعتاد.

ـ تجنب مواقف معينة (مثل ركوب الحافلة إلى المدرسة).



إذا كنت تشك في تعرضك للتنمر

دع أطفالك يعرفونك إذا كانوا تعرضوا للتنمر أو المضايقة - أو رأوا ذلك يحدث لشخص آخر - فمن المهم التحدث إلى شخص ما حول هذا الموضوع، سواء كنت أنت أو شخص بالغ آخر (معلم، أو مستشار المدرسة، أو صديق العائلة).



كيف تساعد طفلك على مواجهة التنمر ـ يمكن للوالدين مساعدة الأطفال على تعلم كيفية التعامل مع التنمر في حالة حدوثه، و من المهم نصح الأطفال بعدم الرد على التنمر بالقتال أو الرد بالتنمر، يمكن أن يتصاعد الأمر بسرعة إلى أعمال عنف ومشاكل وإصابة شخص ما.

ـ بدلًا من ذلك، من الأفضل الابتعاد عن الموقف والخروج مع الآخرين وإخبار شخص بالغ.



فيما يلي بعض الطرق الأخرى التي يمكن للأطفال من خلالها تحسين الوضع والشعور بالتحسن:

أخبر شخصًا بالغًا : يمكن للمعلمين ومديري المدارس وأولياء الأمور المساعدة في وقف التنمر.



السيطرة على الغضب: من الطبيعي أن تنزعج من المتنمر، لكن هذا ما يستمع به المتنمرون يجعلهم يشعرون بمزيد من القوة.



تدرب على عدم الرد بالبكاء أو الانزعاج: يتطلب الأمر الكثير من التدريب، لكنها مهارة مفيدة للابتعاد عن رادار المتنمرين. في بعض الأحيان يجد الأطفال أنه من المفيد ممارسة استراتيجيات "التهدئة" مثل العد إلى 10، أو كتابة كلماتهم الغاضبة، أو أخذ نفس عميق، أو الابتعاد.



تصرف بشجاعة، وابتعد، وتجاهل المتنمر: أخبر المتنمر بحزم ووضوح أن يتوقف، تدرب على طرق لتجاهل الملاحظات الجارحة، مثل التصرف بطريقة غير مهتمة أو إرسال رسالة نصية إلى شخص ما على هاتفك المحمول، من خلال تجاهل المتنمر، فإنك تظهر أنك لا تهتم.