ليه شرب الشاى السايب أفضل من "الفتلة"؟ أسباب صحية

كتبت فاطمة خليل

الشاي من المشروبات التى لها فوائد صحية عديدة، فهو يعزز صحة القلب لاحتوائه على مضادات الأكسدة، لكن شرب الشاي المعبأ فى أكياس الذى يعرف بالشاي الفتلة قد يكون له مخاطر صحية، تنتج عن غمس أكياس الشاي في الماء الساخن، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر شرب الشاي المعبأ فى أكياس، وفقا لموقع " تايمز ناو".معظم الشاي ومشروبات الأعشاب تأتي في أكياس "فتلة" وهذه الأكياس خطيرة للصحة بسبب العديد من المخاطر الخفية.

تشمل بعض الآثار الجانبية الأخرى للشاي الفتلة أو المعبأ فى أكياس ما يلي:

عادة ما تكون أكياس الشاي مصنوعة من الورق المبيض أو البلاستيك أو النايلون، ويتم إغلاقها بالمواد الكيميائية.

وفقا لدراسة أجرتها جامعة ماكجيل في مونتريال بكندا، فإن كيس شاي واحد يمكن أن يطلق جزيئات ضارة في كوبك - 11.6 مليار مادة بلاستيكية دقيقة و3.1 مليار مادة بلاستيكية نانوية.

يتم إطلاقها في الغالب في فنجان الشاي الخاص بك من أكياس الشاي عند غمسها في الماء الساخن. ويقول الخبراء إن النايلون هو الأسوأ بسبب مادة البولي بروبيلين.

يرتبط التعرض لهذه المادة على المدى الطويل بالتسمم العصبي ويمكن أن يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر والخرف.وفقا للدراسات، يتم وضع مادة الإبيكلوروهدرين الكيميائية على بعض أوراق أكياس الشاي لتحسين قوتها، و باعتباره مادة مسرطنة معروفة، فإنه يمكن أن يكون ضارًا بصحتك إذا تسرب إلى الشاي.

تحتوي أكياس الشاي على أوراق ذات جودة متفاوتة، وبالتالي، بالمقارنة مع الأوراق الكاملة، يتم استخدام الأوراق ذات الجودة الأقل في كثير من الأحيان في أكياس الشاي.

تساهم أكياس الشاي هذه في تقليل محتوى مضادات الأكسدة وزيادة محتوى الكافيين.

وفقًا للخبراء، استخدم دائمًا الشاي السائب بدلاً من الأكياس.أيضًا، إذا كنت تحب استخدام أكياس الشاي، فتأكد من استخدام كيس شاي مصنوع بجودة عالية لتجنب كل هذه المشاكل.