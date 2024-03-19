غدا يبدأ فصل الربيع.. نصائح للتعامل مع مرضى الحساسية

كتبت إيناس البنا

مع بداية فصل الربيع يعانى الكثير من الأشخاص خاصة مرضى الحساسية من مشاكل في الجهاز التنفسى أو العيون لما يحمله الشهر من تقلبات جوية تحمل الأتربة وحبوب اللقاح .

وفقا لموقع " webmd " يعتبر فصل الربيع أكثر الأوقات للإصابة بالحساسية الموسمية، عندما تطلق النباتات حبوب اللقاح، يبدأ الملايين من الأشخاص المصابين بحمى القش في العطس والإصابة بأعراض الحساسية.

على الرغم من أنه لا يوجد علاج، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للحد من حساسية الربيع، بدءًا من الأدوية وحتى العادات المنزلية.

أسباب حساسية الربيع

أكبر مسبب لحساسية الربيع هو حبوب اللقاح، عندما تدخل في أنف شخص مصاب بالحساسية، فإنها تفسد دفاعات الجسم.

يرى الجهاز المناعي عن طريق الخطأ أن حبوب اللقاح تمثل خطرًا ويطلق أجسامًا مضادة تهاجم مسببات الحساسية، ويؤدي ذلك إلى إطلاق مواد كيميائية تسمى الهيستامين في الدم، يؤدي الهستامين إلى سيلان الأنف وحكة العيون وأعراض أخرى مألوفة جدًا إذا كنت تعاني من الحساسية.

أعراض حساسية الربيع

سيلان الأنف

ودموع العيون

العطس

السعال

حكة في العيون والأنف

علاجات الحساسية المتاحة دون وصفة طبية

هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تخفف من أعراض الحساسية يشملوا:

تعمل مضادات الهيستامين على تقليل العطس والاستنشاق والحكة عن طريق خفض كمية الهستامين في الجسم.

تعمل مزيلات الاحتقان على تقليص الأوعية الدموية في الممرات الأنفية لتخفيف الاحتقان والتورم.

تخفف مزيلات الاحتقان التي يتم استخدامها بالأنف من الاحتقان وقد تزيل انسداد الممرات الأنفية بشكل أسرع من مزيلات الاحتقان الفموية دون بعض الآثار الجانبية.

قطرات العين تخفف الحكة والعيون الدامعة .

5 نصائح للحفاظ على حبوب اللقاح