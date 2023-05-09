تعرف على أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج حساسية الربيع

كتب حسام الشقويرى

مع بداية موسم الربيع تكثر أعراض حساسية الربيع المسببة لالتهابات الجيوب الأنفية واحمرار العين، وفى هذا التقرير نستعرض بعض العلاجات العشبية لعلاج حساسية الربيع وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork.

أفضل العلاجات العشبية الطبيعية لمحاربة الحساسية الربيعية الموسمية 1 - نبات القراص يعمل نبات القراص كمضاد طبيعي للهستامين، ما يساعد جهاز المناعة في الجسم على الاستجابة لمسببات الحساسية، ويقلل من الأعراض مثل العطس وحكة العين، نبات القراص غني بفيتامينات A و C! تناول نبات القراص في شكل كبسولات أو اشرب شاي نبات القراص الطازج ثلاث مرات يوميًا.



2- البابونج البابونج مضاد للالتهابات يساعد على تهدئة جفاف العينين والحكة، ولراحة سريعة ضع أكياس شاي البابونج المبردة والمبللة على عينيك لمدة 3-5 دقائق.



3- النعناع يعمل النعناع كمزيل احتقان قوى، انقع أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الماء المغلي لتحضير شاي يغسل الجيوب الأنفية ويجعل التنفس أسهل قليلاً.



4- الزنجبيل يُعد الزنجبيل مع العسل مسكنًا طبيعيًا رائعًا للألم يمكن أن يساعد في علاج التهاب الحلق الملتهب.



5- العسل للعسل خصائص علاجية ومهدئة يمكن أن تساعد فى تقليل أعراض السعال أو التهاب الحلق، تساعد ملعقة من العسل، سواء بمفردها أو مع فنجان من الشاى، على الشعور بالراحة.