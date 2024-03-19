اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 10:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا أول أيام فصل الربيع رسميا.. والنهار والليل يتساويان

الثلاثاء، 19 مارس 2024 10:00 ص
غدا أول أيام فصل الربيع رسميا.. والنهار والليل يتساويان فصل الربيع - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع "الاعتدال الربيعى" ، حيث يبدأ الاعتدال الربيعى غدا الأربعاء  20 مارس .

وفى هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار، حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا .

وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه، حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك أو يكون ظلك أقصر ما يمكن، مع ملاحظة أن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن اقتران الأجرام السماوية يعني رؤية إحداهما قرب الآخر في السماء في نطاق محدد من الدرجات القوسية عند مشاهدتهما من الأرض، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات .

وأشار تادرس إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.







الفلك

أشرف تادرس

الربيع

الاعتدال الربيعى

فصل الربيع

متى يبدا الربيع

بداية فصل الربيع

بدايه فصل الربيع

موعد فصل الربيع

فصل الربيع

موعد الربيع

عيد الربيع

متى يبدأ فصل الربيع 2024

متى يبدأ فصل الربيع

غدا اول ايام الربيع

غدا بداية فصل الربيع

بداية فصل الربيع غدا

غدا الربيع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة